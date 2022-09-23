美國緬因州日前發生一起可怕事故，一名55歲女子前往探望姐姐並幫自己慶生，2人一起到士嘉堡（Scarborough）懸崖步道散步，她因為疲累靠在木製欄杆上，沒想到老舊欄杆竟突然斷裂，導致她直接從9公尺高處墜崖，經送醫搶救仍宣告不治。

綜合

報導，事發於19日上午10時許，一名住在喬治亞州的55歲女子雷夢拉（Ramona Gowens）日前前往緬因州探望姊姊並且慶生，2人一起到士嘉堡（Scarborough）懸崖步道散步，當時她因為疲累便靠在年久失修的老舊欄杆上，沒想到欄杆竟突然斷裂，導致她從9公尺高處墜崖，摔在底下岩石上，後來被當地一名漁夫發現，經送醫搶救仍宣告不治。

事發後，當局立刻暫時關閉事發步道，目前還無法確定會關閉多久。當地民眾也指出，步道相當狹窄，且路面也不平整，雖然知道不會不安全，但還是會特別小心，「我每天都會使用這條步道，聽到這種消息真的很傷心，但我從來不會害怕或覺得這條路很危險」。

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