適當玩遊戲可以放鬆身心，但如果太超過就會影響身心健康。中國近日風靡一款益智手機遊戲「羊了個羊」，因為難度太高，通關率不到0.1％而爆紅，浙江就有一名人妻沉迷遊戲，丈夫擔心她上當受騙，只好報案求助。

「羊了個羊」是一款益智遊戲，遊戲畫面中會出現許多方塊，只要3個相同的圖示放在一起就會消除，若把所有圖示消除就能獲勝，但下方的空欄最多只能放7個，若被填滿就失敗。第1關十分簡單，幾乎人人都能過關，但第2關難度很高，不少玩家熬夜狂玩，但還是無法過關，目前已有超過6千萬人參與挑戰，但只有20萬人過關。

女子聽了員警的勸說後，決定退出遊戲。（圖／翻攝自微博）

據《西部決策》報導，近日在浙江嘉興有男子報案，因為妻子小劉沉迷「羊了個羊」，他擔心妻子被騙，勸了很多次都不聽。員警到場後，對沉迷遊戲的小劉進行勸導，並告知確實有不法人士利用該遊戲進行詐騙，好在小劉聽進去了，當下立刻退出遊戲放下手機。

事實上，先前常州就有一名嚴女士在玩「羊了個羊」時，為了獲得道具而觀看一個貸款廣告，有資金需求的她按照指引下載並註冊一款貸款APP，隨後客服表示她填寫的資料有錯誤，導致帳戶被凍結，想提領現金需要交保證金。嚴女便依客服指示轉帳9萬人民幣，結果才發現被騙，因此提醒民眾玩遊戲之餘，也要有警覺。

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