國巨(2327)公司9月合併營收為101.81億元，較上月增加0.1%，累計第3季合併營收為307.67億元，較上季減少1.9%，展望第4季，由於工作天數因10月大陸長假及12月歐美聖誕假期而減少，且全球不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運。

儘管標準型產品庫存及終端需求仍持續調整中，但利基型產品的訂單維持穩健動能，國巨9月合併營收為101.81億元，較上月增加0.1%，較去年同月增加3.8%，累計第3季合併營收為307.67億元，較上季減少1.9%，較去年同期增加4.7%，累計前3季合併營收為922.6億元，較去年同期增加14.1%。

展望第4季度，國巨表示，由於工作天數因10月大陸長假，以及12月歐美聖誕假期而減少，且標準型產品存貨調整期將比預期延長，加上全球疫情、中國封城限電、通貨膨脹及國際局勢等不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。