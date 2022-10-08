進入下半年後，華碩（2357）積極擴大去化庫存力道，第三季營收並有逐月走升表現，其公告9月集團合併營收達597.91億，月增23.98％、年增6.67％，其中品牌合併營收為563.09億，月增28.09％、年增5.75％，刷新歷年單月新高紀錄。

累計其第三季集團合併營收為1,447.71億元，季增14.1％、年增4.1％，單季品牌合併營收則為1,329.35億元，亦有季增15.4％、年增2.2％的回歸正成長表現。

華碩表示，第三季雖在總體經濟與產業面仍多有亂流，但華碩以堅強執行力達成逆勢擴張的佳績，成為產業衰退環境中少數的強勢成長品牌，亦創建其長期競爭優勢。

擺脫第二季的營收低谷後，華碩累計前九個月的集團及品牌合併營收分別為4,101.16億元、3,761.07億元，分別較去年同期成長6.99％及4.92％，亦為歷年來僅次於2007年的同期第二高。