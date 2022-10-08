投信法人指出，儘管市場對整體景氣展望有疑慮，不過電動車產業長線成長機會仍獲市場青睞，成為投資市場的亮點。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，美國11月期中選舉，可關注政策焦點是否有朝就業和經濟增長傾斜之跡象。全球電動車滲透率仍低，研究機構預估今、明兩年銷售量成長仍高達60％及45％成長，使得智能車產業在價值修正後，未來仍成長力道十足。

合庫AI電動車及車聯網創新基金投資團隊指出，在全球淨零減碳目標下，各國政府加速發展電動車，例如新能源車價格補貼、逐步禁售新燃油車、積極擴建充電站等，據調研機構預估，2025年全球電動車銷售量將達2,033萬輛，2021～2025年平均銷售成長率45％，顯見未來需求及成長趨勢明確，已成主流產業，並引領相關供應鏈如電池、充電站、先進駕駛輔助系統、自動駕駛、車聯網、汽車共享等發展，因此建議投資人可布局電動車基金，以參與產業的成長利基。

中信電池及儲能ETF經理人詹佳峰指出，響應美歐及大陸對新能源車的相關政策，電動車的需求持續增長，根據市調機構BNEF預估，全球2025年電動車銷量將增長至2,107萬輛，2021～2025年的銷量平均增速達33％，需求量大幅提升後將帶動整體供應鏈，其中又以占據電動車半數以上成本的電池更加受惠。