防疫宅新利器！為了對抗看不見的病毒，德勝光電耗費10年研發的「Ultron Violet室內上層空氣消毒滅菌機」，擁有UVC晶片真空封裝專利，強調是目前市面唯一取代汞燈管使用、無汞UVC光電晶片元件，達成有效殺死空氣中的病毒、細菌和真菌的室內上層空氣消毒滅菌機，後疫情時期正式搶市！據悉，台中已有多家豪宅建商表達興趣！

德勝光電董事長張勝翔表示，自然界中的紫外線來自太陽光，存在太陽光波長範圍內的紫外線又可大略分為三種，分別為UVA、UVB、UVC；其中，以波長在200nm～280nm的UVC，具最佳的殺菌效果。美國FDA及CDC官網針對防疫明確指明，UVC可有效消滅COVID-19病毒。然而，市場上販售的傳統紫外線汞燈管，皆是UVA、UVB、UVC及藍光混和光源，因其中含有UVA、UVB及藍光，容易造成人體皮膚紅腫、疼癢、脫皮、以及眼結膜發炎等損傷，如何選擇及安全使用是民眾選購的重要科普知識。

為了對抗看不見的病毒，德勝光電歷經近十年不斷研發創新出UVC晶片真空封裝專利，運用核心技術極大幅提高UVC光源強度，設計出符合美國疾管局CDC防疫要求的深紫外線室內上層空氣消毒滅菌機（Upper Room-UVGI），也是目前市面唯一取代汞燈管使用、無汞UVC光電晶片元件，達成有效殺死空氣中的病毒、細菌和真菌的室內上層空氣消毒滅菌機，相較使用汞燈管同類型產品，滅菌時間短，效率高出4倍以上。

代理商睿璞國際CEO呂慧貞指出，傳染性病原體可在室內空氣中停留至少3個小時，室溫與人體溫度差異，帶原者呼吸或咳嗽而懸浮於室內含有病毒的氣溶膠（Aerosols），會隨著熱空氣上升冷空氣下降的物理原理於室內循環，「Ultron Violet滅菌機」安裝於2.1公尺以上的高度，在人員不需離開群聚活動的室內環境，仍可以持續消毒並且同時阻斷病毒在空氣中的傳播，經SGS驗證即便3公尺距離遠，仍可於1分鐘達成99.9％的滅菌效率，是有助於後疫情時期終結病毒繼續擴散的有效手段。

張勝翔表示，有別於市售紫外線汞燈管，Ultron Violet使用的UVC光電晶片元件，無汞既環保且無臭氧產生，不會對人體造成傷害，不僅符合國際水俁公約條款，更符合公司SDGs「永續發展目標」的理念。UVGI有效替代室內換氣通風以降低病原體濃度功能，可以避免需要空調控溫的密閉空間，又因相關規定開門窗通風防疫，而造成空調過度運轉的高能耗高電費弊端，在大家共同抗疫當下，還能一起節能減碳守護地球。

張勝翔說，「Ultron Violet上層空氣消毒滅菌機」榮獲歐盟CE、RoHS、美國FCC國際安規認證及SGS滅菌安心驗證，並經國家級檢測單位驗證為275nm的UVC波長，於短距離照射下僅在5秒內即可秒殺細菌病毒，為業界滅菌效果最高的防疫新利器，目前在台北火車站、各大企業總部、銀行及豪宅大樓都率先採用專利醫護等級滅菌機，為提供民眾最安全的防護措施，共同建立高效滅菌、全面守護的防疫安心場所。