受戰火及主要經濟體收緊貨幣政策影響，當前經濟情勢充滿不確定性，歐洲地區與俄羅斯關係僵持衝擊能源供需，民生和企業用電面臨考驗。英國國家電網電力系統營運商（National Grid）日前示警，如果天然氣供應持續惡化，今年冬季可能有部分客戶會面臨停電3小時。

綜合外媒報導，電網公司表示，基本上這種情況不太可能發生，但如果能源危機升級，在供應短缺的最糟情況下，停電並非不可能。

電網公司稱，一旦遇到這種情況，部分客戶可能會在一天中的預定時段停電三小時，以確保英國電力系統的整體安全和穩定。電網公司補充，停電可能會發生在下午4點到7間的尖峰時段，但會事前先發布停電通知，且是輪流停電，並不會同時影響全國。

雖然俄羅斯僅占英國4%的天然氣進口，但前者大幅削減對歐洲天然氣輸送，增添英國從別國的採購難度。電網公司天然氣輸送部門報告指出，歐洲天然氣短缺可能會對英國產生一連串連鎖反應，為英國天然氣進口帶來風險。

針對冬季電力供應，英國政府表示有信心確保冬季的電力供應。政府發言人稱，英國擁有安全且多元的能源系統，政府已經制定確保家庭和企業供應的計畫，包括位於北海的天然氣儲備，以及來自挪威等合作夥伴的天然氣供應。