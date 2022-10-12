「初中我的一句話，他記到現在。」大陸網友「未名湖錦鯉」近日分享一段特殊的親情故事，在社交平台走紅，感動了不少網友。當事人表示，自己今年24歲，工作已近2年，初中時的「一句話」是讓爸爸幫忙給她的QQ資料卡點讚，沒想到父親居然一直點讚到現在，讓她感動直呼「快十年了。爸爸一直在愛我！」

《上遊新聞》報導，該網友透露，自己今年24歲，江蘇蘇州人，目前在上海工作，「我是家中獨女，家人一直很疼我，爸爸也很寵我」，初中時同學們QQ個人主頁的資料卡點讚數都很多，自己很是羨慕，就讓爸爸幫忙點讚，但她很快就忘了此事，長大後也很多年不用QQ了。

女網友提到，「8日，我登上QQ，看到許多消息記錄，才發現爸爸幾乎每天還在幫我點讚，快十年了啊，現在已經有37000多個讚了，一天一天點起來的啊！最疼我的爸爸！」QQ消息列表顯示，女網友父親幾乎每天都會給她的資料卡點讚，而且每次都是點讚10次，相關點讚數也已經累計到3萬7059個。

當事人表示，爸爸今年已經54歲，「平時生活裡，爸爸不會直接表達愛，就像對話中簡潔的回覆那樣，但他會支持我，各種決定都會尊重我的意見。生活上，也會各種照顧我。」她說，雖然現在和家人在不同城市生活，好在上海距離蘇州並不算遠，平均大約1個月左右，自己就會回家一次，看望家人。

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