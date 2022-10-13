證券交易所ETF標的指數資格認可會議，審議通過復華證券投資信託公司申請「標普500成長指數(S&P 500 Growth Index)」資格認可， 證交所表示，目前上市ETF總計140檔，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，可投資之標的更趨多元，便利投資人進行資產配置。

根據送件資料顯示，「標普500成長指數(S&P 500 Growth Index)」係由S&P Dow Jones Indices LLC指數公司所編製及維護。

證交所表示，「標普500成長指數」係透過計算母指數標普500指數(S&P 500 Index)指數各成分股之成長因子及價值因子分數後，挑選在成長因子(包含三年每股營收成長率、三年EPS淨變動占股價比及過去12個月股價動能表現等方面)表現較顯著的公司，指數採自由流通市值加權，現有成分股計240檔。