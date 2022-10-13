金管會為促進國內基金市場產業競爭力，宣布推動投信基金集中清算收付機制，並責成集保結算所建置「境內基金集中清算平台」，盼藉此與國際先進市場看齊，使境內基金市場結算交割機制邁向標準化、自動化的服務模式，透過平台經濟全面轉型升級。

金管會2020年底發布「資本市場藍圖」政策，目標打造具前瞻性與國際競爭力的資本市場，其中「提升金融中介機構市場功能及競爭力」的推動投信事業參與「境內基金集中清算平台」為重要工作項目，目的希望提高國內基金市場作業效率，進而提升整體產業競爭力。

集保結算所總經理陳德鄉表示，為完成基金市場轉型升級使命，對此參酌歐、美、日、韓等基金市場集中結算制度，並結合多年來投入國內基金市場服務的經驗和量能，以建置「境內基金集中清算平台」作為未來3年的基金業務核心。

同時，集保結算所規畫搭配3階段的擘建和上線計畫，將目前市場多對多的匯款作業，逐步轉換為「多對一、一對多」模式，未來將透過集中清算平台作業樞紐，發揮台灣基金市場基礎建設的服務韌性，並降低基金業者相關作業成本。

然而，欲使「境內基金集中清算平台」更具平台經濟服務綜效，更需要投信事業、基金銷售機構、保管銀行等全體基金市場相關業者積極參與，才能轉變現行複雜及耗費人工的作業流程，共同成就更便捷、高效率的基金市場服務。

展望後市，集保結算所表示，後續將投入優化基金資訊觀測站，以促進市場資訊透明、強化基金投資教育、實踐普惠金融服務、深化數據AI應用，協助基金市場監理等多項發展工作，盼串聯整合基金多元服務，打造更健全完整的基金服務生態系。