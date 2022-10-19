位於華盛頓州中部的Nakia Creek地區在9日爆發森林大火後，火勢持續隨風蔓延至周圍地區，火災面積在1天內從19萬坪擴大至184萬坪以上。儘管野火至今並未造成人員傷亡，但當地政府已下令3千戶居民疏散，另外5千戶居民也收到疏散警告。華盛頓州自然資源部發言人表示，奧勒岡州已加派消防人力支援救災，目前火勢已撲滅5％。