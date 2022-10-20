歐洲股市周三收跌；投資人擔憂失控的通膨、升息前景，以及面對一系列好壞參半的財報表現。

周三歐洲Stoxx 600指數收跌2.11點或0.53%，為397.73點，並結束了此前連續四個交易日上漲的行情。

數據顯示，英國9月通膨率達到10.1%，持平於7月創下的近40年高位，此給英國央行帶來更大壓力，要求其加快升息，以遏制不斷飆升的物價。

歐元區9月的通膨率來到9.9%，處於歷史新高，突顯出市場預期在年底前會有更多升息。

Stoxx 600指數中有半數的板塊下跌，其中房地產股和零售股領跌。但是在艾司摩爾(ASML)強勁業績表現提振下，科技股上漲1.2%。

艾斯摩爾大漲8.15%，收在436.5歐元；該晶片製造設備商公布樂觀的上季財報，並表示美國對中國的晶片制裁，不會對公司產生重大影響。

Just Eat Takeaway上漲1%，報15.51歐元；這家歐洲最大送餐公司表示，上季的獲利高於預期。

瑞典的商業銀行(Handelsbanken)大漲6.2%，報103.3瑞典克朗；由於利息收入飆升，該行公布創紀錄業績表現。

雀巢跌1.3%，收在106.4瑞士法朗；該公司執行長指出，對於富挑戰性的經濟環境感到擔憂，將影響到消費者購買力。

製藥實驗室設備商莎多利斯(Sartorius)大跌16%，報264歐元；該公司預計2022年營收將達到財測區間的低端。

Royal Unibrew大跌14.6%，報427.2丹麥克朗；該釀酒商下調全年業績預期，稱通膨導致消費者行為承受壓力。

酒商競爭對手金巴利(Campari)和嘉士伯(Carlsberg)的股價分別下跌2.7%和3.5%。而芬蘭釀酒商Olvi下跌2%；Olvi公布第三季不佳的業績，同時反映出物價上漲的衝擊。

德國醫療技術商Fresenius上漲4.5%；新聞報導指出，Elliott投資管理將入股這家醫療健康公司。