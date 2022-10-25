大陸浙江杭州一名女子近日逛夜市，突然心血來潮要玩一下套圈，只見她一次又一次地套，結果讓人大跌眼鏡，因其技術太差，一而再再而三套圈卻屢套不中，一直套不住想要的玩具。老闆在旁邊急得不行，多次放水，結果妹子還是套不中，逗趣一幕讓網友忍不住笑說「老闆都不忍賺她這個錢了，就差把禮物直接塞她手上了。」

根據影片，當時女子站在圍欄外套圈，套了好幾次都沒套到。一旁老闆看不下去了，幫她把玩偶挪近了一些，隨後更直接把桶去掉，結果女子還是沒有套中，把老闆都看急眼了，又幫她清除了很多障礙。在最後一投中，這位美女不負眾望，也沒有辜負老闆的放水，終於套到了。

女子表示，其實她還是有自信能套到的，但是看到老闆一副著急的樣子，她有點心慌，對方越著急，就越慌亂。老闆一共放水了4次，一直把禮品往她身邊推，老闆人挺好的，最後成功套中一個。

影片曝光後，網友紛紛留言「英雄難過美人關！第一次看到老闆因為套不住急眼的」；也有人笑說，「人比人氣死人，人長得不漂亮，老闆會給你放水嗎？換個男的試試看，老闆根本不理你，根本不可能給你放水。這老闆明顯是別有用心啊！估計美女要套圈禮物，老闆想要套圈外的美女。」

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