面板業第四季產能利用率維持低檔，群創再傳鼓勵員工休假！繼先前9月、10月群創要求員工排休之後，近期業界又傳出群創計畫推出第二波搭配節慶的強制休假方案，配合耶誕節、元旦和農曆年假要求員工消化特休假。

對於鼓勵員工休假的傳聞，群創回應，群創因應公司產能調整及照顧同仁身心平衡健康考量，鼓勵同仁自由選擇的方式調整休假時數。

群創在今年推出充電計畫鼓勵休假方案，配合節慶要求員工連休、消化特休假，9月接續中秋假期，鼓勵12～13日再休假2天，10月在國慶假日之前，鼓勵10月5～7日再休假3天。這次則是第二波，群創規劃搭配年底的假期，在耶誕節前夕，自12月23日起連休3天、元旦前自12月30日起連休4天、春節期間自1月20日起至1月29日連休10天。

除了群創之外，光電業當中包括友達、億光等面板和LED大廠，先前也都紛紛鼓勵員工休假，搭配黃金周制度，期望員工休假旅遊、安排休閒活動。面板廠產能利用率下探5～6成，外傳有關閉某些廠，集中生產的做法，也衝擊到線上員工。而此次群創又推休假方案，接下來是否有其他大廠跟進備受關注。

電子業下半年氣氛低迷、砍單的消息頻傳，由於產能利用率直直落，各個產業陸續傳出「鼓勵休假」的消息，就連護國神山台積電都鼓勵員工休假。這也反應出大廠對於後續市況保守，期望保留現金過冬的應對做法。根據勞基法規定，勞工的特別休假，因年度終結或契約終止而未休完的天數，雇主應發給工資。但年度終結未休的天數，經勞雇雙方協商，可以遞延至下一年度。不過科技業大多給予員工特休假換錢的選擇權利，因此很多員工都保留假期換錢。但如今景氣不佳，這波景氣寒冬何時迎來春天還看不出來，大廠都希望多保留現金在手，現在大廠不敢像過去一般放無薪假，如果員工多消化特休假，可以省下數億元的開支，也是另一種變通的做法。