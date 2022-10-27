台南美食多，台南市長黃偉哲26日在臉書表示，在台南選擇魯麵是一種專業，他介紹在地美味「川仔魯麵」，當地人都讚不絕口。

黃偉哲26日在臉書粉專表示，在台南選擇魯麵是一種專業，諸如入厝喬遷、婚嫁喜慶、神明聖誕、選舉造勢等大日子，都一定要吃上一碗傳統魯麵才算圓滿。黃偉哲說，這間川仔魯麵，滿滿的手工赤肉羹，偏甜的口感有種台南味，搭配上經過日曬的關廟麵，光是想像就能感受到美味，是在地人都讚不絕口的名店。

黃偉哲表示，川仔魯麵就在86旁邊，而86向東延伸計畫已獲得行政院核定，未來將連接國道3號以及延伸至台3線，進入到台南、高雄的沿山地區，讓86成為一條連接台南山海的交通大動脈。

黃偉哲也在底下留言表示，「赤肉羹當然是要用手工捏出來的才獨一無二」。網友回應說，「傳說中甜甜的台南魯麵，我要去吃！」、「不愧是台南的市長，建設的推薦旁邊一定要美食」。