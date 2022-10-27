疲勞駕駛一直是交通事故肇事主因的前幾名，近日在巴西，一對知名雙胞胎網美駕車行駛於高速公路時，疑似因為疲勞駕駛導致自撞翻覆，造成26歲的姐姐傷重不治，而雙胞胎妹妹和同車的表妹則受到輕重傷。

蘿拉和達拉共同經營的IG，常常分享她們的美照。（圖／翻攝自laraafonso_daraafonso IG）

從網路上的照片可見，這對知名TikTok雙胞胎網美蘿拉（Lara Cleaver Afonso）和達拉（Dara Cleaver Afonso）擁有姣好身材和外貌，再加上雙胞胎的特殊身分，在TikTok上累計超過4.5萬名粉絲，沒想到如今竟發生天人永隔的憾事。

根據《鏡報》報導，26歲的雙胞胎網美蘿拉與達拉已吉25歲的表妹維多利亞（Vitoria Molina Leite da Silva）23日凌晨正準備開車前往拍攝現場工作，然而3人行經聖保羅的一條洲際高速公路時竟在轉彎處翻覆，身為駕駛的蘿拉當場被拋飛車外。

根據報導，蘿拉身上有多處骨折，經救護人然趕赴現場後並將她送往聖保羅北部奧林匹亞的醫院，最後仍搶救無效身亡。至於坐在副駕駛座的達拉則是被送往另一間醫院接受緊急手術，目前仍在觀察中，而25歲表妹維多利亞則是傷勢較輕，目前已經順利出院。警方初步研判，很有可能是蘿拉疲勞駕駛，不慎在轉彎處打瞌睡，才會釀成這起翻覆事故。

巴西雙胞胎網紅蘿拉和達拉出車禍，其中1人不幸身亡。（圖／翻攝自@correio24horas推特）

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