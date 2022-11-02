工作五花八門，求職面試難免遇到千奇百怪的狀況。中國杭州一名36歲劉姓女子，最近透過APP進行網路求職，沒想到對方劈頭就說了幾句超傷人的話，讓她覺得很不受尊重，氣到晚上都睡不著覺。

根據《錢江晚報》報導，劉女原本是擔任人力資源總監，月薪3.5萬人民幣左右，但因為公司項目需要更換工作地點，加上身體原因，她選擇在今年6月離職。不久前，她透過求職APP上傳自己的履歷，求職期望是「人力資源總監或者是聯合合夥人」，希望薪資待遇「每月3.5萬～5萬（人民幣）」。

很快就有一家公司主動聯繫劉女，但是該公司的執行董事劈頭就問：「什麼時候電商人力資源也能來合夥了啊？36歲來碰瓷公司啊？」接著又說好幾句貶低她工作能力的話，「比如我人力資源一個月1萬2（人民幣）最多了，比如對於我能否有成為合夥人資質的質疑等等……」。

公司劈頭就丟了2句話。（圖／翻攝自錢江晚報）

劉女提到，她過去從事人力資源工作，至少有10年經驗，形形色色的人見了不少，「要是我在接受面試時，他表達他的意見我表示都能接受。但現在這樣真的有點莫名其妙，搞得我心情很差」，當時她並沒有和對方進行過多爭辯，認為理念不同也沒必要再溝通。不過，為了維護自己的權益，也希望有些自視甚高的招聘方對求職者能有起碼的尊重，她已經向法院提起訴訟，要求對方道歉和賠償。

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