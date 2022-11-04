蘋信科技第二世代短碼簡訊獲五大電信公司青睞!國內十碼號碼主要提供行動電話門號，而五碼及六碼的資源尚未有效利用，看好國外業者已率先將五碼及六碼門號應用在企業行銷，蘋信科技經過多年研發並開發出短碼簡訊平台，獲得五家電信公司青睞，將陸續在台提供第二世代短碼簡訊服務。

亞太電信已率先採用蘋信的短碼簡訊進行雙11促案活動，利用「66611」簡碼舉辦1.1折的互動行銷，參加活動的用戶回傳簡訊達到指定人數，亞太電信就會將指定高單價商品以限量1.1折出售，由於都是AirPods、Dyson吹風機、SHARP 50吋電視、iPhone 14 Plus、及SONY PS5等高單價商品。

亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧表示，活動至今已帶動亞太電信雙11活動流量爆增3倍，另外，4G 388元行動上網吃到飽、網內互打免費的雙飽資費在雙11檔期申辦量是平日的2倍。

蘋信總經理蔡明儒表示，美國、加拿大等電信業者已率先利用五碼或六碼的簡訊，提供企業客戶進行行銷、召募會員、與用戶互動、球賽預測、接收賣場折扣券等，國內電信業者未來可以透過將短碼「出租」給企業用戶使用，企業再利用短碼進行各項業務推廣，由於用戶參與或回傳企業發送的短碼簡訊時不需額外付擔簡訊費用，預期未來將帶動電信業創新服務新商機。

蔡明儒強調，短碼簡訊「具識別性」，概念類似疫情時期政府開啟「1922」短碼互動簡訊服務，衛福部從民眾發送的簡訊就可以了解確診者所在位置、性別等資料，美國、加拿大目前已廣泛運用在各行各業，包括美國福特汽車透過雙向簡訊，成功促成車主換車的轉換率便高達15％，美國前總統川普也擁有88022的個人專屬短碼，目前亦運用在與其支持者進行信任安全互動簡訊服務。

業者分析，相較於客服080、官網查詢、LINE官方帳號、加入臉書社群或等客戶服務，短碼簡訊回傳簡訊免費加上即時互動特性，預期將吸引不少企業採用。

據了解，國內某頻道商也預定11月中旬採購蘋信科技的平台。蔡明儒表示，目前收費採月租型，最低每月5,000元，最高每月6萬元。