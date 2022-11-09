大陸河北省邯鄲市近日發生一件不可思議的事，一名女子二胎剛生完女兒，不料當天晚上婆婆就提出繼續生三胎的要求，甚至說「養不起也要生」，引發網友熱議。據悉，女子是河南人，前2胎都是女兒，生產完當天就著急出院，結果她產後宮縮，在家疼得不行，可是婆婆卻說2個女兒不多，過2年再生1個。

根據網路瘋傳的影片，女子從河南遠嫁河北，日前剛生下第二胎，婆婆說在醫院待著不方便，當天就急著要她出院，結果媳婦產後宮縮，在家疼得不行，可是婆婆卻說2個女兒不多，過2年再生一個。聽到婆婆的話，媳婦無奈笑著說「生那麽多養不起！」沒想到，婆婆竟斬釘截鐵地表示，「養不起也要生」。

見婆婆態度強硬，女子轉頭問老公「二胎生女兒什麽感受？」老公坦言，雖然他心裡有點小失望，但只要是自己的小孩，不管兒子、女兒都喜歡。影片曝光後，網友紛紛留言「有必要這麽著急嗎？先讓人家好好坐完月子吧」、「讓老太婆自己生」、「婆婆也想要，老公也想要，建議婆婆跟老公生，別禍害人家了」。

另外，也有人直言「自己想做生育機器自己做，別強求孩子，更何況是媳婦」、「婆婆完全可以自己去生啊，自然生、做試管嬰兒輔助生育都行」、「婆婆先去大街上搶一千萬吧！要不然真不夠幾個娃的奶粉錢」、「記得那年放開二胎，我兒子讀高中，我家婆就叫我生二胎，我讓她有多遠滾多遠，她兒子想生就出去找女人生，我不在乎」。

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