大陸成都市金牛區人民醫院（四川省人民醫院金牛醫院）近日收治一名腹痛、反覆嘔吐、視線模糊的患者，診斷為代謝性酸中毒。短短數小時，多個對症治療方案不僅不起作用，患者病情還急轉直下，轉入重症醫學科搶救。此時，家屬一句「他平時愛喝點小酒」引起醫生注意，隨後將白酒灌入患者體內，竟成功解毒。

《紅星新聞》報導，金牛醫院重症醫學科住院醫師仰蘭透露，「剛到醫院的時候，患者意識還是清醒的，能夠明確地描述自己的不適和症狀。主要表現是嚴重的消化道症狀、腹痛、反覆嘔吐水樣物質。因為劇烈嘔吐的患者容易出現誤吸，導致窒息，急診科醫生迅速地為他安置了胃管，進行胃腸減壓。」

因患者生命跡象平穩，且意識清楚，按照急診科收治流程，患者轉入了消化科普通病房，接受進一步的治療。但異常的血液檢查結果讓醫生意識到，患者可能並非普通的消化道疾病。血液檢查結果提示，患者肝腎功能有損傷，尤其是評判患者是否有電解質失衡、酸鹼失衡的血氣分析結果提示，患者是明顯的代謝性酸中毒。

沒想到，僅僅2、3個小時過後，張姓患者的病情急轉直下，出現呼吸急促、呼吸困難，被送進加護病房搶救。轉入ICU後，醫生再次詢問家屬，患者生病前有沒有食用什麽特殊的物品或藥品或是異常舉動。家屬表示，確實沒有異常，患者和平時一樣，每次吃飯時喜歡喝點小酒。

聽完家屬描述，醫生懷疑張男可能喝到假酒，經化驗確定是甲醇中毒，於是立即請患者家屬去購買白酒，再將其注入張男體內，因為乙醇是甲醇中毒的傳統解救藥，通過與患者體內的甲醇競爭結合乙醇脫氫酶，從而阻止甲醇經乙醇脫氫酶代謝為甲酸。大約1天後，患者體內已監測不到甲醇存在，成功脫離險境。

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