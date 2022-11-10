加州一名26歲男子前往參加派對，期間在車上等待朋友時，正和親友視訊，沒想到下秒竟遭到不明人士槍殺，親友目睹慘案嚇壞報警，但警方至今苦無凶手線索，而死者母親也悲痛表示「我的兒子死了，我只是想搞清楚他到底發生了什麼事」。

綜合外媒報導，事發於當地時間5日晚間，26歲男子埃雷迪亞（Vincent Heredia）在聖貝納迪諾（San Bernardino）參加派對，當時他正在車上等待朋友，一邊用FaceTime和親友視訊，沒想到突然有名穿著深色連帽衫的男子打開他的車門，下秒竟直接開槍將其射殺。

正在與埃雷迪亞視訊的親友親眼目睹案發經過，立刻報警，但警方至今都沒有兇手的任何線索，父親梅爾戈薩（Mario Melgoza）認為兒子可能是遭人復仇，「那人有一個女兒，他曾和我兒子吵架，我猜他這麼作是為了報仇」；母親艾琳（Irene Melgoza）自從兒子死後哭到崩潰，「身為一個母親，我只想知道他發生什麼事，如果有人知道，請告訴我」，希望大家可以協助提供線索，好讓警方抓到兇手。

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