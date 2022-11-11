台中臻品藝術中心32周年展「家加─家的N次方」，將於11月12日起展出至年底，今年委由台南藝術大學藝術史學系專任助理教授許遠達策展，邀請12位藝術創作者共同展出，詮釋「家」的多元面向，為周年展暖場。

許遠達表示，「家」是人們居住之所，是絕大多數人心靈休憩的港灣，也是安身立命的處所；龍寶建設董事長、臻品藝術中心負責人張麗莉表示，如同龍寶的建築，我們希望能營造一個溫暖、合宜且幸福感的生活空間，那才是「家」的所在。

臻品藝術中心自創立2周年開始，每年年底都會特別企劃一個主題展，自10周年開始更邀請策展人策劃展覽，且近幾年將母公司龍寶建設的建築領域相關議題和藝術融合在一起，策劃了多場精彩的週年展，今年邀請許遠達策展，提出主題「家加─家的N次方」。

許遠達說，日本國際導演是枝裕和作品，電影「幻之光」、「小偷家族」，展現「家」的各個面向與可能性。今年以「家」的為出發點，由二個部份解構，建築空間為「材料、結構、家戶、聚落，展出莊普、方偉文、陳明德、陳伯義、陳建榮、林書楷、陳為榛等7人作品；家的組成為「新兩性、新住民、新認同」，展出黃銘哲、吳耿禎、程仁珮、蔡瑞恒、徐均育等5人作品。

許遠達舉例，莊普作品「尺渡」，以「捲尺」為創作媒材，文公尺又稱魯班尺或丁蘭尺，是台灣人在自然裡尋求安身立命的丈量方式，藝術家透過捲尺來表達台灣人的慾望刻度，以及敬畏的展現；蔡瑞恒畫作，以樸拙的筆觸與配色表現了他與寵物的日常與情感；徐均育的作品，以鐵絲、銅線從平面轉到立體的切換，鐵線的人物與貓，在光影下呈現時間感、溫暖氣息。

談到多元面向的建材和「家人」的結構，張麗莉特別有感觸。她表示，我們在建築材料的使用上，一直不斷的研究改進，期望不是只有提供遮風避雨的場域，最重要的是合宜的生活尺度與機能使用的各個面向。

此外，近年來因為家裡有毛小孩的關係，家人與寵物的親蜜關係也隨之改變。希望透過這次的展覽，經由不同年齡和不同角色的藝術家，從他們對家的理解和表現形式的作品中，能讓觀者探討與觸發到更多關於「家」的面向和可能性。