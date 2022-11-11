黑海穀物出口協議將於11月19日到期，俄羅斯與聯合國官員預計未來幾天展開協商，以決定是否延長協議或增加開放港口。但莫斯科當局設下條件，能否順利延長協議仍有變數。

今年7月由聯合國居中斡旋達成的黑海穀物出口協議，令農業大國烏克蘭三大港口（奧德薩、伊利喬夫斯克與皮夫登尼）得以恢復出口穀物，進而緩解全球糧食短缺危機。

聯合國高層官員11日將於俄國代表在瑞士日內瓦開會，討論重點在於是否延長協議。烏克蘭方面除了希望延長協議一年時間、簡化船隻檢查程序外，也希望俄國增加開放港口，將南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區港口也納入協議。

俄羅斯表示，黑海出口協議能否延長，取決於俄國糧食出口限制是否獲得解除。儘管莫斯科當局並未明白表達訴求，但外界認為俄國希望西方國家放寬對於俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank）的制裁，令該國能夠出口更多商品。