岱宇（1598）10日公布自結10月合併營收5.18億元，月增5.5％、年減44.77％，累計今年前十月合併營收55.44億元，年減44.47％。岱宇表示，第四季進入健身器材傳統銷售旺季，各品牌經銷商皆已增加拉貨力道，加上集團10月開始認列電動輔助自行車營收，因而帶動10月營收呈月增走勢。

岱宇表示，新品家用智能化重訓設備SRVO上市與電動輔助自行車代工雙動能，旺季營運可期。

岱宇表示，為搶攻年底傳統銷售旺季，除旗下品牌SOLE，將於美國黑五購物節，推出家用智能化重訓設備－SRVO，集團的智能健身內容製作合作夥伴STUDIO，亦將同步推出全新的智能化重訓課程，讓消費者在家中使用SRVO運動的同時，可搭配專業教練的指導，完成多種不同強度與種類的重量訓練，達到有效健身的效果。集團看好SRVO為十分創新的家用健身產品，擁有強勁的市場競爭力，預估在旺季效應的挹注下，能夠為集團帶來良好的成長動能。

此外，集團10月正式併購台灣電動輔助自行車代工廠，並開始認列電輔車代工營收，該代工廠主要客戶，皆為歐美地區知名電動輔助自行車品牌，目前在手訂單已排到2024年。

惟今年上半年因腳踏車眾多原物料缺乏，導致出貨不順，有部分訂單將遞延至第四季出貨，預期在歐美地區電動輔助自行車需求的快速成長下，整體出貨量有望持續成長，可為集團帶來新一波的成長動能。

岱宇指出，集團持續積極布局全球經銷通路，近期與台灣比勁（BGYM）專業健身器材連鎖通路，達成聯盟合作，共同銷售集團旗下SOLE品牌的跑步機、飛輪車、划船機及橢圓機等多款優質運動器材。

雙方更預定2023年起，擴大合作方案，銷售岱宇自有品牌E-Bike與健康管理按摩椅。BGYM致力於打造「體驗、諮詢、銷售、售服」一站式完整服務，提供給消費者更完善的實體感受體驗，透過BGYM在台灣擁有眾多實體店面，有助於集團更加深化台灣業務發展，提高市占率。

展望未來，岱宇持審慎樂觀態度，主要包括：一、集團將於美國黑五購物節搭配STUDIO，推出全新家用智能化重訓設備-SRVO，看好SRVO的高市場競爭力，將有效拉高旺季買氣。

二、集團開始認列電動輔助自行車代工營收，而其目前在手訂單已排到2024年，為了滿足訂單需求，該代工廠已於台中地區新建廠房，預估明年下半年完工，屆時產能將有望大幅成長。

三、集團持續布局新通路有成，近期打入台灣BGYM專業健身器材連鎖通路，預定2023年攜手擴大合作方案，積極搶攻市占率。四、看好電動輔助自行車，將成為未來主流的交通方式之一，集團目前正規劃製造自有品牌的電輔車產品，未來將透過集團自身在歐美地區眾多的銷售通路販售，以期成為集團另一大事業體。