一名人妻表示很想和老公離婚，但礙於孩子才8歲大，想等孩子長大並擁有自主權後再離，但近日公婆要把房子過戶給老公，老公因為沒錢要求她付稅金，原PO表示平時生活開銷都由她來買單，老公甚至還把她的10萬元金飾偷變賣，讓她無奈嘆「很怕繳房稅後，他又叫我滾，真的很不想付半毛錢，怎麼辦？」

一名人妻在臉書《

》嘆道，她有個8歲的兒子，孩子平時的吃喝用度、學費都由原PO買單，「他一個月賺的錢只能養活自己，還偷我的價值共快10萬金飾去轉賣」；原PO還表示，老公只要吵架就對她罵髒話，「叫我滾回娘家，我一直想離婚，但小孩才8歲我放不下，想等他長大些，他有自主權時，我再離婚帶兒子回娘家。」

原PO表示，最近公婆要把房子過戶給老公，老公因為沒錢，要求她一起負擔稅金，讓她不知所措，「很怕繳房稅後，他又叫我滾，真的很不想付半毛錢，怎麼辦？」

貼文曝光後，網友紛紛留言勸離，「那就不要付，直接離婚不用想那麼多了」、「到底小孩要幾歲，大人才適合離婚？」、「小孩的年齡是藉口，沒有勇氣面對未來才是真的，想要別人看得起妳，自己要先果斷決定」、「早晚都要離的，為何還要等」；也有人表示「別傻了，退一步只會換來得寸進尺」、「繳贈與稅嗎？如果要妳也繳，麻煩他房子夫妻共同擁有」、「監護人同意可以過給未成年子女，房子過給兒子，妳繳稅金OK，我家的房子，就是我兒子的名字」。

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