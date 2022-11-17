九合一選戰倒數，各政黨紛紛展開最後催票攻防。選戰衝刺期，國民黨也將陸戰、空戰齊發，除站路口、車隊掃街外，周六將再度舉辦北北基桃聯合大造勢凝聚勝選氣勢，下周還將發布最後一波競選網路影片，籲民眾下架無能的民進黨政府。

國民黨副發言人楊智伃表示，縣市長選舉最後關鍵時刻，國民黨除要固守原本執政的14縣市，更要強攻台北市、基隆市與桃園市。

為爭取勝選，楊智伃說，國民黨中央接下來將以黨主席朱立倫為首下，全力配合各縣市候選人最後衝刺，至各縣市陪同站路口、車隊掃街；最後黃金周還將在桃園舉辦北北基桃大造勢，訴求1126投1126號次的國民黨北北基桃市長候選人。

此外，楊智伃也提到，國民黨中央下周會再上架網路影片，喚醒執政黨過去被人所詬病的缺電、疫情與公共工程弊端諸多印象，呼籲民眾這次選舉一定要踴躍出來投票，提高投票率下架無能的民進黨政府。

黨務人士表示，迎戰選戰最後決戰期，國民黨除本周六晚間黨籍北北基桃4市候選人將於桃園再度聯合造勢外，下周五以台北為主場的選前之夜，目前也規畫動員至少3萬人參與，盼拉抬全國勝選氣勢。

國民黨黨務人士說，選戰末期為國民黨除將續打防奧步，即時反制對手不實選舉抹黑外，下周一還會發表經濟、防疫、能源等領域的3支短片，盼喚起民眾對民進黨政府這些年治理失能與失德失格言行記憶，籲大家出來投票教訓民進黨，

國民黨黨務人士指出，這場選戰最後勝負決戰點就是台北市與桃園市，其中朱立倫故鄉的桃園市，國民黨會嚴陣以待反制對手奧步。