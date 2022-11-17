美國紐澤西州一名19歲男子日前從學校派對離開後，爬進了一個垃圾桶中，沒想到竟被跟著垃圾一起倒入回收車中，身體遭機器壓碎慘死，調查人員初步判斷事件是一起意外，目前仍在調查當中。

綜合

報導，紐澤西州馬納霍金（Manahawkin）一名在當地樂團擔任鼓手的19歲男子凱倫（Kellen Bischoff），日前曾參加庫茨敦大學（Kutztown University）一個校外派對，監視器畫面顯示，派對結束後，他爬進了一個位於大樹後面的垃圾桶中，回收車幾小時後抵達將垃圾收走，連同他一起倒入機器中。

12日上午8時45分左右，凱倫被發現陳屍在賓州伯茲伯勒（Birdsboro）的垃圾回收場Total Recycling Facility中，整個身體被壓碎慘死，因屍體毀損情況嚴重，最後是透過死者身上的刺青才辨識出他的身分。調查人員初步判斷事件是一起意外，案件仍在進一步調查當中。

更多 CTWANT 報導