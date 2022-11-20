金馬59最佳男主角獎由黃秋生《白日青春》拿下，這是他第三次入圍男主角，劇中演出計程車司機，渾身是戲的演出，獲得評審喜愛，一舉奪下獎項。他逗趣表示，今晚他猜了一輪得獎者都猜對，更分享自己的小秘訣：「我的技巧是看攝影機！」偏偏在揭自己獎項時，他完全猜錯，上台時大呼：「我真的不敢相信！」

黃秋生最想跟媽媽分享喜悅，可惜媽媽已經不在。（圖／本刊攝影組）

黃秋生感性表示，自己等了這個獎項好多年，「我最想告訴我媽媽我終於得到，可是我媽媽已經不在了。」他提到，多年前他因入圍男主角來台，卻帶了空的行李箱，「我媽媽問我，帶空的行李箱幹嘛，我說我去買書，果然我輸了。她說『我早就知道，你去買書，你會輸』。這次我行李箱滿滿的，應該有空位把這個（獎座）帶回去。」

他也特別感謝《白日青春》導演劉國瑞，並霸氣表示：「新導演對我有點運氣，我以後拍片都找新導演！」他打趣謝謝化妝師，因為他昨天看片看到化老妝的自己，而感到很震驚，「老到我自己不敢相信，懷疑他們後期做過手腳，我會回去檢討我自己。」

黃秋生在後台訪問時，被媒體問到會如何把喜悅分享給天上的媽媽？他率性答：「自殺吧。」接著解釋，「這問題有點奇怪，不然有什麼方式？」不過他也強調自己心情很好，並沒有生氣。至於會不會再調漲片酬，他謙虛表示：「拿影帝是名譽了不起，不是價錢。」

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