大陸一名男子去年外出時遭遇車禍，當下感覺身體無大礙，便不以為意，隨即與肇事者協商以人民幣600元（約新台幣2623元）「私了」，怎料6天後突然死亡。經過法醫鑑定，兩者存在輕微因果關係，死者家屬也提出告訴，求償人民幣30萬元（約新台幣131萬元）。當地法院審理後，判處肇事者須賠償近6萬元。

《極目新聞》報導，2021年11月14日早晨7時許，未取得機動車駕駛證的李力（化名）騎著一輛沒依法登記，且機件不合標的摩托車在路上與張勤（化名）駕駛的小轎車相撞。事故發生後，李力自覺傷情不重，便與張勤自行協商以600元私了後，未報警即離開現場。

就在當天晚上，李力感到身體不適，前往蔡甸區人民醫院就診，被診斷出手指骨折。當即，醫生要求住院，但是遭到李力拒絕。然而，令人沒想到的是6天後，李力居然在家中突然死亡。其家屬懷疑是之前車禍所致，逐前往武漢市公安局蔡甸區交通大隊報警。

經鑑定，法醫認為李力的死亡原因是在重度冠心病基礎上，交通事故外傷後因慢性胃潰瘍併消化道出血，致大量失血而死亡，並認為交通事故所致損傷，與死者慢性胃潰瘍併消化道出血存在輕微因果關係。報告出爐後，蔡甸區交通大隊認定李力須負此次事故主要責任，張勤對此次事故負次要責任。

2022年8月，死者李力的兒子向武漢市蔡甸區人民法院提起訴訟，主張肇事者張勤應賠償死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金等損失30餘萬元。最後，結合事故造成外傷的參與程度，蔡甸區法院酌定被告張勤賠償責任範圍為原告損失的10%，賠款5.9萬元。該案依法宣判後，雙方當事人均明確表示不上訴。

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