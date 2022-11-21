巴西里約熱內盧（Rio）日前發生一起情殺案，一名27歲女護理師瑞塔（Rita Nogueira）突然離奇失蹤，隨後她交往1個多月的男友法爾喬（Iago Lacê Falcão）到當地警局投案自首，稱女友是被自己所殺害，更供出殘忍的犯案細節，讓瑞塔的家屬得知後悲痛不已。

據英媒《太陽報》報導，27歲女護理師瑞塔（Rita Nogueira）13日突然離奇失蹤，雖然親友在事發後的第一時間立即報案，但遲遲未收到警方尋獲瑞塔的消息，為此他們感到心急如焚。

直到15日，警方才看到一名26歲男子法爾喬（Iago Lacê Falcão）帶著律師走進警局，聲稱自己是和瑞塔任職同一家醫院的同事兼男友，2人交往至今已有1個多月，但女方的家屬對完全不知他的存在，而談及瑞塔失蹤多日的原因，竟是已遭自己親手殺害。

法爾喬供出殘忍的犯案細節，表示在失蹤案發當晚，曾開車去瑞塔的家中找她，隨後2人便乘坐自己開的車離去，途中和瑞塔發生爭吵後便起了殺心，於是將她帶到一家汽車旅館，將其脖子緊緊勒住並狂毆，直至對方斷氣才停手，事後便將遺體丟棄在自己母親名下的一棟空屋。

據法爾喬的口供，警方火速前往他口中所說的空屋，進門後發現瑞塔的死狀相當悽慘，在法爾喬的虐打之下幾乎失去了所有頭髮，臉部更是毀容到搬運遺體時，不得不使用完全密閉的棺材。

由於當時失蹤案發已超過24小時，依照當地的法律，警方無法將法爾喬逮捕，只能確定他的住址，認定沒有逃亡的疑慮後再按照程序偵辦。消息傳開後，許多民眾紛紛指責警方是在幫嫌犯開脫。同時，瑞塔的葬禮上也湧入許多憤怒的群眾，要求有人需出面伸張正義。

另一方面，瑞塔的繼母阿爾維斯（Raquel da Silva Alves）也忍不住出面痛批，是腐敗的法律讓法爾喬有了逍遙法外的空間，「沒想到這個惡魔竟然對瑞塔做出這種事，我們只是想要正義，瑞塔可能不是第一個，也可能不會是最後一個。」

更多 CTWANT 報導