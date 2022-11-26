大陸男星吳亦凡去年7月因涉嫌強姦、聚眾淫亂等罪遭起訴，並被羈押在北京朝陽監獄。北京朝陽法院於今（25）一審宣判吳亦凡13年有期徒刑，且服刑完畢就會被驅逐出境。回顧吳亦凡去年7月被拘留到今天被判刑的一年多裡，可見案情牽連之廣、涉事者之多，堪稱近幾年華人演藝圈醜聞之最，其中又以「劉某超」一人分飾三角詐騙，最讓人拍案叫絕。

據《新京報》報導，都美竹2021年7月爆料吳亦凡選妃後，做了長達3個月的筆錄，之後還和閨密撕破臉，甚至被劉某超冒充身分詐騙，險些身敗名裂，好在警方介入後還她公道。如今，朝陽警方也透露，只有初中學歷的劉某超，不只一人分飾三角詐騙，還懂得先冒充「女性受害者」身分，取得都美竹信任再套出許多有關和吳亦凡交往的細節，替往後的分身詐騙做準備。

加拿大籍的吳亦凡一審被判13年與驅逐出境。（合成圖／百度）

劉某超蒐集完資料後，再謊稱是都美竹本人聯繫吳亦凡的律師，聲稱要為「自己」和另一個受害者索討人民幣800萬（約新台幣3451萬）的賠償金，卻因同時提供自己和都美竹的帳戶，導致最後談妥的50萬（約新台幣251萬）賠償匯入都美竹的帳戶。不過，劉某超騙吳亦凡律師失敗後，又靈機一動偽裝成吳亦凡的律師詐騙，反過來詐騙都美竹。

都美竹遭假的吳亦凡律師騙走77萬。（圖／翻攝自都美竹、吳亦凡微博）

都美竹起初雖不同意簽署「和解協議」和支付人民幣50萬，但後來仍陸續給了「吳亦凡律師」18萬（約新台幣77萬），不知自己早已落入劉某超的騙術之中，還被騙走與吳亦凡的交往內幕以及金錢。朝陽警方指出，由於都美竹與吳亦凡關係生變後，就沒有和吳亦凡本人，以及對方律師、母親和工作人員聯繫，才會被劉某超趁虛而入。員警還透露都美竹確實和吳亦凡交往過，還曾在男方家聚會飲酒後與吳亦凡發生性關係。

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