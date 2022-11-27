《原子少年》天王星成員何世華（小孩）上月因爆出與未成年少女的桃色風波後，發聲明自願退團，但40天後隨即復出，於今（26）日晚間驚喜登上《嬉遊祭音樂節》，合體高胥崴、蔡承祐、高有翔、吳昱廷，5人嗨唱〈YOLO〉、〈 底加拉〉、〈KING〉共3首歌曲。

天王星5位成員在晚間8點23分上台，立即引起全場粉絲歡呼，成員們在台上感謝粉絲力挺，不分晴天、雨天，都一直到場支持。而今天也是小孩宣布退團40天後，再度站上舞台與天王星合體開唱，但在近30分鐘的表演環節中，他全程未開口說話，僅用音樂與微笑與台下的粉絲溝通。

小孩音樂祭合體天王星開唱，全程不發一語。（圖／讀者提供）

10月初小孩因與未成年少女鬧出桃色風波，事件爆出後小孩所屬野火娛樂及滾石唱片則發出共同聲明，在真相釐清前將暫停小孩個人的演藝事業規劃。而就在10月12日小孩則突然宣布退團，並發布5點聲明，表示要對散布不實聲明的「維恩原創國際有限公司林宜慧」提告。發表聲明不願個人日前遭謠言誣陷一事影響其他團員，，並於2022年10月17日起生效，而僅僅過了40天後，小孩則在11月26日就復出舞台。。

今下午天王星其他成員高胥崴、蔡承祐、高有翔、吳昱廷，一同出席女裝品牌開幕活動時，透露與小孩私下仍一直保持聯絡，「有，吃飯聚會都有」，更表示「大家的心都是一體的，都朝同一個目標去努力」。而被問到未來成員是否為4人組、與何時推出新作？他們則語帶玄機表示：「就交給大家來預言，很快就會跟大家見面。」果真今晚就合體小孩演出，而當下天王星成員們受訪，也說非常感謝粉絲一路不離不棄的相挺。

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