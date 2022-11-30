結婚是人生大事，事前準備需要花費很多功夫，壓力相當大。國外有一名32歲女子在近日結婚，但是媽媽和伴娘遲到了2個小時，而且爸爸的反應一副無所謂，讓她很憤怒。

原PO在討論區提到，她是家中3個女兒最年長的，也是最不受歡迎的，雖然爸爸總說：「我對妳們一視同仁」，但她深深體會到差別。就在上周六她結婚了，身為一個凡事都要準備俱全的人，列出了當天的行程安排、清單、分配的任務，上頭有每個人的照片和名字。

原PO指出，表定每個人在早上11點到，但她要求媽媽和伴娘10點到，因為要化妝及梳理妝髮，也請了化妝師，怎料2人無緣無故遲到了2小時，中午過後才姍姍來遲，化妝師每15分鐘就向她收取25美元（約6000元新台幣）的延遲費用，總共201美元。

事後原PO向爸爸抱怨，自己一個人做準備有多痛苦，而且相當燒錢，但爸爸淡淡回應：「這只是錢」，讓她感到有點難過，大喊：「這不是錢的問題，今天是我的婚禮」，隨即出去透氣，不想因為眼淚毀了妝容。

媽媽和伴娘遲到了2小時。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO透露，沒有人願意付錢，也沒有人道歉，爸爸還傳訊息訓斥：「妳真的很不成熟，永遠不該在工作人員聽得到的地方大喊」，讓她覺得很無奈。後來詢問媽媽才得知遲到的原因，「年紀最小的妹妹告訴她們，我的妝髮需要花2個小時，所以她們不需要這麼早到」。

消息曝光後，網友紛紛留言，「很遺憾妳的家人這麼粗心，儘管發生了，但我希望妳度過美好的一天」、「他們對妳這樣做真的很糟糕」、「他們應該為自己感到羞恥」、「切斷聯繫或減少接觸」。

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