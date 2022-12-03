經濟部預告112年度再生能源電能躉購費率及公式草案，與111年度躉購費率相比，除太陽光電微降，生質能、小水力、地熱等能源躉購費率大多持平，其中這次新增小水力發電等級距，相關費率將待公聽會後，正式公告上路。

經濟部每年年底都會預告隔年再生能源躉購費率，今年預計在6日及12日分別召開聽證會，會中蒐集相關意見後，交由躉購費率審議小組委員會審定，後續待審定後正式公告實施。

經濟部指出，明年度各類再生能源電能躉購費率草案，太陽光電躉購費率採一年二期，按各分類容量級距區分費率，平均微降1至3％，第一期平均費率為每度4.4045元。

經濟部官員說，為反映太陽光電共同升壓站分期併網特性，在總收益相同的原則下，減輕升壓站業者初期還款壓力，將升壓站相關額外費率納入使用率因素加以調整。另外這次調整太陽光電第一型發電設備的躉購費率，寬限期起算始點為取得「籌設許可」當天，希望加速案場推動。

風力發電方面，不及30瓩陸域風電，躉購費率每度7.4110元，30瓩以上陸域風電，躉購費率每度2.1286元；離岸風電，躉購費率每度4.5085元。另外在離岸風電當中浮動式風電還未訂出相關躉購費率。經濟部說，考量浮動式離岸風電的成本資訊有限，在技術發展尚存變異性與不確定下，暫不區分浮動式離岸風電分類。

值得注意的，過去三年躉購費率因疫情與國際原物料價格上揚，讓太陽光電躉購費率曾有調高的狀況，後來隨整體案場建設成本逐季穩定，2021年讓太陽光電躉購費率恢復逐年階梯式調降的狀況。

另外在生質能發電上，經濟部說，因應國內發展燃煤機組轉型為生質能專燒電廠規劃，及其應用料源之型態，新增「農林植物」躉購費率類別，躉購費率每度3.1187元；生質能有厭氧消化設備(沼氣發電)部分，除持續鼓勵國內畜牧場設置外，亦配合未來採共消化型態之沼氣發電案場增加，躉購費率提高為每度7.0089元；無厭氧消化設備類別，維持111年度費率水準每度2.8066元。