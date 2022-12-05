《跟蹤騷擾防制法》在今年6月正式上路，新莊警方短短半年至今已經受理29件跟騷案件，多數是電話或訊息騷擾、跟蹤尾隨等行為，呼籲民眾「理性追求，適可而止」，如果不幸被害，應盡速報案。

新莊警方透露，一名OL小花（化名）報案，同事常傳訊息邀約出門對她熱烈追求，但她並沒有意思，所以沒回應，沒想到同事竟以未顯示號碼來電質問：「為何不回覆訊息？」她聽出聲音是該名同事，之後就再也不接不明來電，怎料一個晚上出現數10通未顯示號碼打來。

不只如此，小花還被同事造謠在外從事伴遊、援交，導致她受到其他同事異樣眼光，更驚悚的是，下班回家後有不明人士狂按門鈴，接著又是連續撥打的不明來電，調閱監視器後發現，是該名同事所為，因忍受不了長期的騷擾，決定報案提告。

另外一名女子小婷（化名）走路上班，經過公司附近巷口時，一名陌生機車騎士將她攔下詢問：「妳是不是每天都會經過這條巷子？」、「有人委託我要給你一封信」，她被對方的舉動嚇到，打算離開還被攔住，拚命搖頭拒絕男子才走人。小婷對於男子清楚她的上班路線及恐怖行為十分懼怕，只好報警求助。

新莊警方呼籲，根據《跟蹤騷擾防制法》第18條規定，實行跟蹤騷擾行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。攜帶凶器或其他危險物品更會加重處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。如果被害人向法院聲請跟騷保護令核發之後，相對人再不知停止而有違反保護令的行為，則處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

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