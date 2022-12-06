泰山（1218）經營權過招，公司派火速變賣金雞母全家，引發市場派大股東龍邦揚言提告。對此，泰山晚間回覆強調：「處分過程完全符合程序」。

泰山回覆大股東龍邦的疑問，表示泰山處分全家案，處分過程完全符合程序，包含一、經理部門事先徵詢2位外部律師出具法律意見書，並經過審計委員會及董事會的充分討論，經董事會合議決議後及通過相關授權事項後，始進行相關出售程序。二、全家便利商店係泰山企業之長期投資，售出全家股票完全不影響公司本業經營，並不適用公司法第185條之規定，歷年來已有許多上市公司處分長期投資股份之案例可供參考。 三、泰山投資全家便利商店，歷年從全家分得之投資收益，佔公司淨利的比重，從2017年的高達91％，逐步降低至2020年的56％，顯見公司大幅改善本業經營，減少對業外投資收益之依賴，透過處分此業外投資，將可進一步專注於本業經營。四、國內外的投資環境詭譎，對未來便利商店的經營有許多挑戰，現階段進行此投資的獲利了結，除了確保公司股東利益，更可改善財務結構、充實營運資金，促進公司本業之增長。