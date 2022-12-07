中國大陸浙江一名賣羽絨衣維生的92歲老奶奶，決定在賣完今年最後一件庫存羽絨衣後退休。消息一出，無不讓當地人又驚又喜，因為這代表被譽為「誠信奶奶」的她，已經還完積欠數十年的債務，也令她不畏創業失敗、從哪裡跌倒從哪裡爬起來的故事，再次浮上檯面。

據《極目新聞》報導，「誠信奶奶」陳金英52歲時以人民幣3000元（約新台幣1萬3）的資本創建「興華羽絨」製衣廠，並曾創下年營收破千萬人民幣的成績。公司在2008年金融風暴積欠2077萬（約新台幣9千1百萬）鉅款時，當時已經80歲的陳金英選擇自己承擔負債，寧可賣掉名下2棟房子、低價轉手廠房，也不願進行破產清算。

陳金英為了償還剩下的277萬（約新台幣1千2百萬）債務，選擇在麗水的一座大廈旁開起羽絨服小店，每天早上5點起床去開店，做到深夜才熄燈，有時還兼任裁縫工修補衣服，身為一個本應安享晚年的80歲老人，卻過得跟剛創業的年輕人一樣辛苦。但對陳金英來說，欠債還錢比安享晚年，更加要重與天經地義。

或許是出自於責任心，陳金英雖然在90歲時就已還完所有欠款，但她依然賣著羽絨服，直到最近才做了賣完最後一件衣服就退休的決定。而她數十年如一日的還債決心，也讓她在2022年1月獲得2021年「浙江驕傲人物」的殊榮。

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