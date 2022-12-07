在傳統習俗中，男方要迎娶新娘前，都會給女方一筆聘金，原本是為了答謝岳父母對妻子的養育之恩，然而只要一牽扯到錢，凡事都可能變質，類似爭議層出不窮，甚至不時傳出新人為了聘金鬧翻的案例。不過，大陸安徽省一名女子當初拿了人民幣2萬元（約新台幣8萬7680元），2年後卻遭退婚，她霸氣1舉動引發討論。

綜合陸媒報導，這起事件發生在安徽亳州，該名女子2年前透過相親認了男友，雙方相談甚歡，不久後便決定訂婚，男方當時給了2萬元聘金，平時2人感情也很好，還一起賣貨賺錢。不料，未來婆婆突然跳出來反對親事，甚至要求拿回聘金；女子原本還想堅持，奈何實在是筋疲力盡，索性選擇放手。

當事人透露，自己之前和男朋友一起賣貨，就當對方是花錢請她工作，按22個月計算，每月約人民幣8300元（約新台幣3萬6000元）的工資，再去掉一些雜費，合計退回男方人民幣15萬元（約新台幣65.7萬元）。

消息曝光後，網友紛紛留言「給這麽多幹嘛！便宜了這男的」、「以為她兒香餑餑呢，現在這社會這樣的姑娘不好找了」、「這麽好的女孩對方媽媽為啥不喜歡」、「喜歡這樣的女孩子，獨立又霸氣」、「她還為這15萬沾沾自喜呢，這老太太這輩子都娶不到這麽好的兒媳婦了。果然有福之女不嫁無福之家」、「無論什麽時候只有心靈和經濟都獨立了，才能活的更好」。

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