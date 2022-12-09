美國機場人員近日在檢查旅客背包時，竟然在X光機中發現一隻狗的身影，讓工作人員當場傻眼，因為這隻狗就放在旅客的背包當中，跨張的畫面也被上傳到美國運輸安全管理局的推特中，讓不少網友撻伐這樣的自私行為，認為不該把寵物這樣對待，甚至想夾帶出國。

機場工作人員看到X光機中有狗也嚇到。（圖／翻攝自推特）

美國運輸安全管理局在推特上發文表示，本週在威斯康辛州機場，發現一隻狗被塞進乘客背包後通過機場X光機，他們也附上X光機照片，並提醒若民眾想在搭機時攜帶寵物，因將寵物放在寵物籠，一起過機場安檢，而不是這樣塞背包。

不少網友看到畫面都大罵這樣的行為，而安管局發言人則表示，狗主人其實有向機場申報有寵物，只是掃描時忘記把狗拿出來，機場人員也找到狗主人，告知並教育對方，狗的健康狀況良好，並表示狗主人只是不清楚機場規定。

而這樣的狀況也不是第一次，美國紐約的甘迺迪機場先前也發生類似案例，一隻橘貓也被放在行李箱中，但行李的主人卻表示自己沒有養貓，結果原來貓是借宿屋主的寵物，牠自己行李箱中被帶出來，所幸最後貓咪有回到原屋主家中。

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