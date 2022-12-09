大陸廣西疑似發生一起可怕的家暴事件，一名女子在影片中哭訴，指出自己只是不小心打翻垃圾桶，竟遭到公公拿鐵鏟毆打，口中還不停用方言向父母親求救，滿臉鮮血的畫面，令人看了怵目驚心。

根據陸媒報導，廣西柳州市一名34歲女子昨（7日）發布影片，表示自己雙耳失聰，事發當天僅因她讓3歲小孩跟狗玩，且又一時沒注意打翻垃圾桶，竟遭公公手持鐵鏟朝頭、背部毒打，但她卻無力還手只能任人宰割。畫面中可見，該名女子全臉、身上血跡斑斑，嘴裡用方言說著，「爸、媽，我被孩子阿公拿鏟子敲頭打出血」，她還曬出在醫院急診的就醫紀錄。

當地警方表示，當天未接獲該名女子報案，到院關切傷勢並無大礙，目前案件正在著手調查中，將依法規辦理。對此，柳州融水苗族自治縣婦女聯盟回應，已派員到當事人家中了解情況，會儘快核實相關內容。

影片曝光後，引起不少網友憤恨不平，「一言不合就直接爆頭？」、「抓起來抓起來！否則難以平民憤！」、「一個殘疾人，弱勢群體，估計會不了了之」、「為什麼不報警啊？看的氣死了」、「打人者必須得到嚴懲，不管是不是家裡人，希望後續不是和解、原諒。」

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