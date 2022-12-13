受惠製鞋營收成長，寶成（9904）12日公布自結11月合併營收201.95億元，年增6.37％，累計今年前11月合併營收2,484.21億元，年增14.1％，創同期新高，並超過去年全年合併營收2,398.84億元，直逼2020年全年合併營收2,499.54億元的水準。

寶成表示，公司營收兩大來源，包括製鞋業務及通路業務，儘管通路業務受到主要營運地區疫情影響，但製鞋業務依然保持穩健增長，使得公司11月及前11月合併營收同步成長。

寶成持股51.11％的裕元工業，自結11月營收為6.57億美元，折合新台幣約201.27億元，年減2.8％。其中，製鞋業務營收年增6.1％；累計前11月營收為83.49億美元，年增7.9％，其中，製鞋業務營收年增30.7％。

另由裕元的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結11月營收為人民幣11.76億元，折合約1.75億美元，年減17.8％；累計今年前11月營收為人民幣172.79億元，折合約25.74億美元），年減19.4％。

寶成今年前三季合併營收2,045.77億元，年增12.8％，稅後純益154.28億元，年增23.2％，並超過去年全年獲利144.39億元，EPS 5.23元，高於去年同期的4.25元，創同期新高，並超越去年全年的4.9元。

寶成表示，因鞋類製造業務穩健增長，抵銷運動用品零售及品牌代理業務銷售疲弱的影響，且越南疫情導致去年第三季基期較低，鞋類產品出貨雙數與平均售價均有雙位數增長，帶動鞋類製造業務前三季合併營收年增36.8％，因第四季10、11月合併營收，都是正成長，可增加第四季營運績效。

寶成前三季鞋子出貨雙數和每雙單價都有「雙位數」成長。其中，前三季鞋子出貨2.13億雙，年增19％，每雙單價20.61美元，年增11.08％，預估第四季製鞋每雙單價也不差。

寶成表示，集團三大製鞋基地前三季鞋子出貨雙數占比，分別大陸11％、越南37％，及印尼46％，預期第四季越南與印尼產區鞋子出貨雙數占比，至少可維持第三季的水準，並有機會微幅增加。