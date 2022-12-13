1996年10月18日，美國喬治亞州的15歲少年鮑林（BrianBowling）在家中和女友講電話時透露，自己正在玩「俄羅斯輪盤」的殺戮賭局，結果鮑林頭部中彈死亡，警方事後逮捕了當年17歲的克拉克（Darrell Lee Clark）與斯托里（Cain Joshua Storey），並依謀殺罪和共謀謀殺罪被判無期徒刑。不過這起案件因為關鍵證人的證詞，讓蹲了近25年苦牢的兩人後重見天日。

克拉克（右）被誤判殺人，關了近25年冤獄，2022年12月才獲釋。（圖／翻攝自@WCTV推特）

據《美國有線電視新聞網》（CNN）、《每日星報》報導，美國一檔真實犯罪Podcast「證明：真實的犯罪」（Proof: A True Crime），先前邀請了喬治亞州15歲少年命案的兩名關鍵證人上節目，訪談過程中竟意外揭露未曝光的新細節，促使當局重啟調查。

根據報導，節目於2021年重新談到這起距今26年前的案件，主持人蘇珊（Susan Simpson）和潔辛達（Jacinda Davis）訪問到其中一名女鄰居透露，警方當年強迫她做出虛假陳述，還威脅她若不服從就會把她的孩子帶走。

當時女鄰居宣稱，兩名嫌犯坦承因為鮑林對於先前他們所犯的竊盜案知道得太多，所以「計畫」殺死他。另一名男性目擊者則表示，當年他對警方說自己親眼目睹的是1976年一起類似槍擊事件，他不僅從未指認過克拉克，也沒看過院子裡有任何人，推翻了警方宣稱有男性目擊者見到克拉克從院子逃走。

潔辛達和蘇珊剛開始接觸這個案子時不抱任何期待，但訪問了更多人之後「感覺一切都不合理」，兩人於是透過非營利企業「喬治亞無罪計劃」（Georgia Innocence Project）幫助，由專業律師爭取到重審。

經弗洛伊德郡高等法院法官與地方檢察官辦公室審查證據後，推翻克拉克的所有定罪，至於把槍帶到死者家中的斯托里則被改判過失殺人，減為10年刑期，兩人蹲了25年苦牢總算「一吐怨氣」，其中43歲的克拉克8日獲釋後表示，「我活在腐敗中這麼久，有人承認這個錯誤對我來說意義重大」。斯托里則表示，自己獲釋後的第一個夜晚都不敢睡覺，因為怕醒來「只是一場夢」。

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