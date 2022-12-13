北市天母忠誠路2段，10月5日天降空心磚石塊，當時晚間6點多，一旁幼兒園正好是下課時間，嚇得孩童、家長紛紛走避，警方迅速到場，在大樓樓頂逮捕一名男子，依妨害公眾往來安全罪嫌送辦，檢察官偵訊後，認為他確實被困在頂樓，情急之下丟擲石塊，與公共危險罪構成要件不符，依法予以不起訴。

該名男子年約40歲，堅決否認犯行，辯稱他跑到頂樓睡覺，不小心被反鎖在屋頂上，丟石塊是為了求救，並告訴警方「我有嘗試過大叫，但都沒有人理我，我才開始丟擲碎石」、「我有注意看樓下，沒有人才丟，我沒有真的要丟到人」。

員警到場觀察，發現鑰匙孔在門的外側，為了防盜需要，須以鑰匙才能開啟，證明男子所說並非虛構，認定他並非攻擊路人，與妨害公眾往來安全的構成要件不符，認定犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

案發時嚇壞附近路人，一旁還有幼兒園，石塊險些砸中幼童以及接小孩下課的家長，附近住戶更繞路避免發生意外，網友將現場照片貼在臉書社團，提醒路人注意，所幸警方接獲消息，立刻在樓頂發現該名男子，將人帶回派出所，並未造成路人受傷。