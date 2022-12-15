中國大陸貴州一戶陶姓人家因為拔了族長種在他們私人土地上的風水樹，竟遭族長「在家門前立祖先墳」報復，且對方還用其一族之長與村主任的雙重身分，強迫他們家和其他族人不得移墓搬碑，導致他們必須爬過墳墓才能出入家中。

據《華商網》報導，陶姓男子10多年前到浙江打工後，就鮮少回到貴州黔東南苗族侗族自治州的老家，之後卻得知屋子一側有公路、另一側有溪溝，與湖南省接壤的老家門口，竟被一座立有墓碑的墳墓堵住，害得家中老父老母，還有女兒必須爬過墳墓才能出門、回家。

但令陶男與外界吃驚的是，這座墳墓不只是無骨沒灰的「空殼」，還是在當地陶氏族長要求下興建的。當地族人透露，60多歲的陶族長兼村主任，在看了族譜後認為陶男老家就是陶氏老祖宗的埋葬處，於是在陶男家門前立碑祭拜祖先，還試圖挖地尋骨，等發現找不到祖先遺骸後就乾脆立個空墳，且完全不顧陶男家人的反對。

陶男指出，族長曾在自家門前種一棵風水用的楊梅樹，「但那塊地是我家的，我們把樹拔掉後他就一直懷恨在心」，於是在他老家門前立墳報復，還在調解協議書中藏陷阱，讓老家家人與其他族人不得移墳或立新墓，卻又不履行拆空墳、在離家門更遠處立新墓的承諾。陶男還指控族長在挖墳建墓時，曾威脅要打死跪地請求別挖墳立墓的老父母，氣得他對族長提告。

然而，法院審理後依「該案不屬於民事案件受理範圍」為由，要求陶男改向行政部門求助並駁回提告，接著再駁回族長對陶男的反訴，導致這樁長達10餘年的族內糾紛，至今仍未有具體結果，且這些年來也沒有任何族人在陶男家門外祭祖過一次，更讓陶氏陷入族長派與反族長派的分裂中。

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