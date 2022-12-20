對於衛福部、經濟部、農委會在12月14號登廣告稱中國大陸對台灣有歧視貿易待遇，申請期限少他國一年。農業專家「Linbay好油」稱，這根本是「錯把馮京當馬涼」，明明就是官方自己搞錯了，還要怪別人，隨便找了一個不相干的文件，有2022年6月30日的期限就拿來打認知作戰，誰才是不實訊息的散發中心？

經濟部日前指出，中國對於台灣歧視性的貿易待遇，除了其他國家的申請期限是到2023年6月30日，台灣則是到今年6月30日，比其他國家的期限少了一年，對於遭暫停進口的業者，也沒有說明任何理由，業者無從補件。

但「Linbay好油」指出，大陸是要求，如果有用到食品原料來自日本福島等10縣的公司，必須於2022年6月30日前要完成註冊，而沒用到日本10縣原料的要補一個聲明。

「Linbay好油」認為，這是「錯把馮京當馬涼」，日本跟美國內容寫的都是18項的事，就台灣官方把大陸對於10縣食品的要求註冊期限，拿來說成是中國大陸打壓，以為別人都可以到明年6月30日前註冊，就我們不行？

「Linbay好油」質疑，明明就是官方自己搞錯了，還要怪別人，結果自己的文宣都看不清楚，隨便找了一個不相干的文件，有2022年6月30日的期限就拿來打認知作戰，誰才是不實訊息的散發中心？