數字（5287）旗下的服務業人才招募網站518熊班20日公布調查數據，顯示國內餐飲產業持續缺工，以六都來看，今年前11月份，每月的職缺數量均破萬筆。不少業者除了提高薪資，還提供宿舍等誘因來攬才。

據主計處「2022年人力運用調查」，2022年就業人數為1,137萬人，較去年減少0.65%，不僅半導體、科技業積極求才，就連內需為主的餐飲業也同樣面臨「有錢卻招募不到人」的困境。

據政府公開數據顯示，近5年餐飲業從業人員平均月薪連年調漲，漲幅更來到7.9％。數字科技旗下服務業人才招募網站518熊班站內資料，新竹縣市及桃園市平均最高薪資皆超過整體均薪（36,069元），且六都今年1~11月每月職缺量皆破萬筆，可見國內餐飲業缺工情況持續中。

餐飲業者在人才招募策略上，除加碼薪水外，還需提出更具吸引力的員工福利來吸引人才，例如調漲薪資，提供員工宿舍、獨立休息室及專業按摩師等貼心的福利等等。