邁入第七年的2022企業女子壘球聯賽24日舉行頒獎典禮，福添福嘉南鷹完成3連霸，個人獎項部分，年度MVP由柯夏愛蟬聯，她也拿下三振王寶座，新世紀黃蜂王牌投手蔡珈蓁以單季19勝、自責分率1.68的好成績，在勝投、自責分率排名第一，柯佳慧獲得打擊王，全壘打王由陳家宜拿下，李思詩則是豪取打點王。
柯夏愛在去年U18世界盃表現出色，並且率領中華女壘拿下銀牌，今年她球技更是有明顯成長，並且在季後賽表現出色，以下克上方式擊敗年度第一的新世紀黃蜂，同時帶領福添福嘉南鷹勇奪3連霸，功不可沒。最後經由選考委員決定，她也蟬聯年度MVP、總冠軍賽MVP。
此外，陳家宜終於如願以償拿下全壘打王寶座，李思詩再度蟬聯打點王后冠。嘉南鷹柯佳慧以0.490的打擊率，逆轉搶下打擊王寶座，盜壘王則是由新北凱撒姜婷恩拿下。
個人獎項：
最佳投手：蔡珈蓁 (新世紀黃蜂)
勝投王：蔡珈蓁 (新世紀黃蜂)
打擊王：柯佳慧(福添福嘉南鷹)
全壘打王：陳家宜(新北凱撒)
打點王：李思詩(福添福嘉南鷹)
盜壘王：姜婷恩(新北凱撒)
三振王：柯夏愛 (福添福嘉南鷹)
最佳選手：
投手：蔡珈蓁 (新世紀黃蜂)
捕手：李思詩(福添福嘉南鷹)
DP：潘竹瑜(新世紀黃蜂)
一壘手：林志霙(福添福嘉南鷹)
二壘手：林鳳珍(新世紀黃蜂)
三壘手：鄧宇媜(福添福嘉南鷹)
游擊手：劉瑄(新北凱撒)
外野手：沈嘉玟(新世紀黃蜂)、姜婷恩(新北凱撒)、陳雨庭(兆基穿山甲)
內野金手套美技獎：藍慧賢(兆基穿山甲)
外野金手套美技獎：林沛昀(臺北臺產)
最佳總教練獎：張寧恩(福添福嘉南鷹)
最佳教練獎：黃慧雯(福添福嘉南鷹)
冠軍 MVP：柯夏愛 (福添福嘉南鷹)
年度 MVP：柯夏愛 (福添福嘉南鷹)
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