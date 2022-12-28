清潔工是最辛苦的群體之一，別人還沉浸在夢鄉時候他們已經披掛上陣，做著最髒最累的工作，拿著最低的工資，卻往往無法獲得他人的尊重。大陸四川省內江市近日出現令人揪心的一幕，一名7歲男童當街上大號，被清潔人員制止，不料男孩父親竟狠嗆「你拿了錢就要做事，是我們在花錢養你」。

綜合陸媒報導，這起事件發生在本月16日，地點位於四川省內江市資中縣翠花街，這個路段雖然談不上繁華，但商鋪的數量和人流量都不算小。當時一名7歲男孩感覺肚子在翻滾，原本想請母親帶他找公廁，但媽媽卻嫌麻煩，堅持要他直接在路邊上廁所。

在男孩提褲子的時候，負責區域清掃的清潔工出現了，她要求女子將現場清理乾淨，並稱「孩子都這麽大了，你們應該教一下啦！」男孩母親一聽就火了，跳著腳罵出一連串不堪入耳的三字經。清潔工認為，自己的年紀都已經足夠做女子的母親了，如今被一個晚輩罵得狗血淋頭，她也不甘示弱進行回擊。

爭吵聲將店裡的男子引了出來，看到妻子跟清潔工吵架，他當場展現出男子漢氣概，指著清潔工問候其家人，怪她多管閒事，「你拿了錢就要做事，是我們在花錢養你！」畫面曝光後，網友認為，如果不是看到有人拿手機拍照，這名兇巴巴的男子搞不好還會動手，即使不動手，他的言行也讓人不齒。

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