新光產險發展綠色金融，將ESG議題納入商品評估，研發業界首張「充電樁綜合保險」等積極投入ESG，繼上屆獲得最佳企業責任獎後，今年度獲得「最佳ESG永續獎」，給予該公司多年來於企業永續發展上的肯定。

新光產險表示，該公司積極響應國際並配合政府淨零規劃，參與聯署《1.5℃氣候行動宣言》，著手進行溫室氣體盤查，並持續進行綠色採購、節能電器換置等節能綠化作業，同時提供電腦設備提供公益團體重整後贈送偏鄉地區，更支持台灣原生植物復育與有機農作推廣，以保護環境減少資源耗費。此外，更投入綠色金融的發展，將ESG議題納入商品評估，研發業界首張「充電樁綜合保險」，幫助綠能車推廣，更提升電子保單使用率、加入保險存摺與產險聯盟區塊鏈等數位服務，積極推動無紙化作業，以達減少碳排放邁向淨零的目標。

新光產物進一步表示，為提供不同族群的需求，該公司推出微型保險、銀髮族保險、志工與大學生實習生險，全省據點設置無障礙設備、雙語標示，加入導盲犬友善店家行列，官網設置無障礙服務專區等友善功能。優先購買庇護工場商品贈送客戶與以社群媒體宣傳活動，更號昭公司同仁共同行善，除持續17年不間斷的捐血活動，也參與舊鞋救命、中元物資捐贈及加入志工行列，以實踐聯合國幫助弱勢的永續發展目標（SDGs）。

由於新光產險落實風險管理、穩健經營，在國際各大信評擁有良好的評等，為確保客戶個資權益，因此，目前已取得ISO27001資訊安全管理認證與BS 10012個人資訊管理制度(PIMS)認證。新光產表示，為加強風控機制，推動營運持續管理，並成立企業永續發展委員會，由董事會督導全公司ESG的執行，在持續健全公司治理的推動下，因此該公司在第八屆公司治理評鑑中，獲得上市公司中唯一排名前6％～20％的產險公司。