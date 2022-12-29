隨著農曆春節的腳步接近，各大百貨商場紛紛推出春節福袋搶市！其中，廣三SOGO百貨今年將與可愛大王攜手推出全台獨家聯名行李箱，福袋主題為「鴻兔年 袋好運」，福袋除了滿滿的超值好物外，還加碼抽出bgreen運動養生沙發、集雅社三星衣管家蒸洗脫烘洗衣機及大地酒店丹鳳套房等大獎！

廣三SOGO百貨表示，褔袋預購自明年1/7起，持Smart Card/廣三SOGO百貨APP行動條碼至12F贈品處，扣60點+1,680元購買福袋兌換憑證乙張，限量300份，每人每卡限購乙份。

至於領取方式，1/22大年初一持福袋兌換憑證至廣三SOGO百貨1F廣場13:30開始整隊，14:00開始領取，即可抽出「獨家聯名可愛大王行李箱」乙只。

此外，12/27至明年2/12巨大鱷魚扭蛋機降落廣三SOGO百貨，接力聖誕樹陪民眾「Happy扭Year」；另於年初一到初五，持全館滿888元的發票，即可憑會員APP兌換扭蛋兌換券，有機會把iPhone14 Pro、Switch等大獎帶回家!